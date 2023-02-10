Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesinde çok sayıda vatandaş sesini duyurmaya çalışırken Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına katılan İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çifti, üç depremzede çocuğun eğitim masraflarını üstlendi.

"ÜNİVERSİTE SONUNA KADAR OKUTACAKLAR"

Cüneyt Özdemir, 11 yaşlarındaki Hüseyin ve Hasan kardeşler ile Eylül adlı başka bir depremzede çocuğun, üniversite sonuna kadar eğitim masraflarını karşılayacak gönüllü bulmak için çağrıda bulundu.



Oyuncu İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun bir dakika gibi bir sürede kendilerine geri dönüş yaptığını belirten Özdemir "Birinci dakikada bulduk. İsimlerini vermemi istemiyorlar, aslına hepimizin yakından tanıdığı ve sevdiği bir çift. Birkaç arkadaşımız daha aradılar, bulduk dedim. Sağ olsunlar, üç yavrumuzu üniversite sonuna kadar okutacaklar. İkizler ve Eylül çok şaşıracaklar kendilerine destek olan bu çifti. Söyleyeyim mi adlarını? Anında şey yaptılar, Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli. Hatta Şahan da aradı ama Sıla ve İlker söylediler dedim" ifadelerini kullandı.

