İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül ile bir kızı olan İpek Açar, mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu. 2019'da dünyaevine giren ünlü çift, 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşmuştu.
OĞLUYLA POZ VERDİ
Oğluna Ömer Alp adını veren İpek Açar, bebeğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen Açar'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"
Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti birkaç hafta önce NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.
"İyi ki Doğdun Kayahan" konserleri sayesinde, İskender Paydaş vesilesiyle tanıştıklarını anlatan ikiliden İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini açıkladı.
Açar, "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" demişti.
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