İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz

Müzisyen Alper Kömürcü ile 2019 yılında nikah masasına oturan İpek Açar, 14 Aralık'ta ikinci kez anne olmuştu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Açar, oğlu Ömer Alp ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül ile bir kızı olan İpek Açar, mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu. 2019'da dünyaevine giren ünlü çift, 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşmuştu.

İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz - 1

OĞLUYLA POZ VERDİ

Oğluna Ömer Alp adını veren İpek Açar, bebeğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen Açar'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz - 2

"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"

Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti birkaç hafta önce NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.

"İyi ki Doğdun Kayahan" konserleri sayesinde, İskender Paydaş vesilesiyle tanıştıklarını anlatan ikiliden İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini açıkladı.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım

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Açar, "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" demişti.

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