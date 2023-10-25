Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'ye ev hapsi

İsrail polisi, Nasıra'da bir oyuncu ve sosyal medya fenomeninin "yasaklı örgütü öven ve nefret içerikli" paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Terörizmi kışkırtma ve desteklemeye karşı polisle mücadele her zaman devam ediyor" denildi.



İsrail medyasında söz konusu kişinin Maisa Abd el-Hadi olduğu ve sosyal medyada Hamas'a destek veren paylaşımlarından ötürü gözaltına alındığı ifade edildi.

Maariv gazetesinin haberine göre, Nasıra Bölge Mahkemesinde Hakim Arafat Taha, İsrail polisinin oyuncu Abd el-Hadi'nin gözaltı süresini uzatılması kararını bozarak, ev hapsine hükmetti.



Karar metninde bu "hassas" dönemde yaptığı paylaşımların "öfke ve hayal kırıklığına yol açmasına rağmen, Abd el-Hadi'nin 'sabıkası bulunmadığı ve normal bir hayat sürdüğüne' işaret eden Hakim, "paylaşımlarının suç teşkil edeceğinin şüpheli olduğu" değerlendirmesini yaptı.

