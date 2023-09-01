Jenna Ortega'dan "Johnny Depp'le aşk yaşıyor" iddiasına yanıt

Genç oyuncu Jenna Ortega ile Johnny Depp'in "Beterböcek 2" filminde birlikte çalışacağı ve ikilinin birlikte görüldüğü iddia edildi.



"O KADAR SAÇMA Kİ GÜLEMİYORUM"

Depp ile aşk yaşadığı söylentileri sonrası sessizliğini bozan Jenna Ortega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu o kadar saçma ki gülemiyorum bile. Hayatımda Johnny Depp ile hiç tanışmadım ya da çalışmadım. Lütfen yalanlar yaymayı bırakın ve bizi rahat bırakın."

