Jennifer Lawrence "Açlık Oyunları" filmindeki öpüşme sahnesine açıklık getirdi

Jennifer Lawrence, "Açlık Oyunları" serisindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth'le öpüşme sahneleri hakkında konuştu. Ünlü isim, sahne öncesinde ağır kokulu yiyecekler yediğini bilerek yapmadığını belirtti.

Jennifer Lawrence "Açlık Oyunları" filmindeki öpüşme sahnesine açıklık getirdi

"Umut Işığım", "Açlık Oyunları" gibi filmlerin yıldızı , Sean Evans'ın sunduğu Hot Ones adlı söyleşi programına konuk oldu.

"BUNU AŞMALI"

"Açlık Oyunları"nda Liam Hemsworth'le öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan Jennifer Lawrence, "Kasıtlı değildi. Yemek yiyordum ve sonra öpüştük. Bilirsiniz, bunu aşmalı" dedi.

Jennifer Lawrence "Açlık Oyunları" filmindeki öpüşme sahnesine açıklık getirdi - 1

ÖPÜŞME SAHNESİ ÖNCESİ İĞRENÇ BİR ŞEY YEMEYE ÖZEN GÖSTERİRDİ"

Liam Hemsworth, 2014 yılında Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da, Lawrence'la öpüşme sahneleri çekmenin nasıl olduğunu anlatmıştı.

Hemsworth, "Jennifer'ı öpmek zorunda kaldığım her an oldukça rahatsız edici, gerçekten garipti. Dışarıdan baktığınızda harika bir resim gibi duruyor. O benim en iyi arkadaşlarımdan biri ve onu seviyorum. Ama bir öpüşme sahnemiz olduğunda, sarımsak ya da ton balığı ya da iğrenç bir şey yemeye özen gösterirdi" demişti.

Avustralyalı oyuncu, sözlerine "Ve sahneden hemen önce, 'Evet, dişlerimi fırçalamadım. Ton balığı yedim, sarımsak yedim ve dişlerimi fırçalamadım' derdi. Ben de 'Harika, tadına bakmak için sabırsızlanıyorum' derdim" diye devam etmişti.

Jennifer Lawrence "Açlık Oyunları" filmindeki öpüşme sahnesine açıklık getirdi - 2

SERİDE AŞK ÜÇGENİ ÖNE ÇIKMIŞTI

Lawrence ve Hemsworth, Suzanne Collins'in çok satan kitap serisinden uyarlanan "Açlık Oyunları" filmlerinde "Katniss Everdeen" ve "Gale Hawthorne" rollerini canlandırmıştı.

Seride isyanın yüzü olan Katniss'in Gale ve Peeta Mellark'la aşk üçgeni de hikayenin ana unsurlarından birini oluşturmuştu.

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