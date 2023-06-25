Jennifer Lawrence "Açlık Oyunları" filmindeki öpüşme sahnesine açıklık getirdi

ÖPÜŞME SAHNESİ ÖNCESİ İĞRENÇ BİR ŞEY YEMEYE ÖZEN GÖSTERİRDİ"

Liam Hemsworth, 2014 yılında Tonight Show Starring Jimmy Fallon'da, Lawrence'la öpüşme sahneleri çekmenin nasıl olduğunu anlatmıştı.

Hemsworth, "Jennifer'ı öpmek zorunda kaldığım her an oldukça rahatsız edici, gerçekten garipti. Dışarıdan baktığınızda harika bir resim gibi duruyor. O benim en iyi arkadaşlarımdan biri ve onu seviyorum. Ama bir öpüşme sahnemiz olduğunda, sarımsak ya da ton balığı ya da iğrenç bir şey yemeye özen gösterirdi" demişti.

Avustralyalı oyuncu, sözlerine "Ve sahneden hemen önce, 'Evet, dişlerimi fırçalamadım. Ton balığı yedim, sarımsak yedim ve dişlerimi fırçalamadım' derdi. Ben de 'Harika, tadına bakmak için sabırsızlanıyorum' derdim" diye devam etmişti.