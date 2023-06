Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Benzer elbiseleri giydiler

"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, katıldığı programda eski rol arkadaşı Liam Hemsworth ile arasında çıkan aşk dedikoduklarına yanıt verdi.



"Watch What Happens Live with Andy Cohen" adlı programa katılan 32 yaşında oyuncuya Miley Cyrus'ın "Flowers" klibindeki elbisesi soruldu.

BENZER BİR ELBİSE GİYMİŞTİ Şarkıcının klipte giydiğine benzer bir elbiseyi, Lawrence 2012 yılında Açlık Oyunları filminin galasında giymişti. Cyrus'ın elbise seçiminin, Lawrence ile Hemsworth'un arasındaki gizli bir ilişkiye işaret ettiği iddia edilmişti.

Lawrence iddialar karşısında "Kesinlikle doğru değil. Tamamen söylenti" dedi. Oyuncu, "Liam ile bir kez öpüştümüzü herkes biliyor. Onlar ayrıldıktan yıllar sonraydı. Elbisenin tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum" dedi Öte yandan, Jennifer Lawrence, "Açlık Oyunları" serisindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth'le öpüşme sahneleri hakkında konuşmuştu. Ünlü isim, sahne öncesinde ağır kokulu yiyecekler yediğini bilerek yapmadığını belirtti. Lawrence, "Kasıtlı değildi. Yemek yiyordum ve sonra öpüştük. Bilirsiniz, bunu aşmalı" dedi. CYRUS'IN ŞARKISI ZİRVELERDE

"Flowers" ile eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülen şarkıcı, şarkıyı Hemsworth'un doğum gününde yayınlamıştı. Şarkıda "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendirmişti. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi. "Flowers" ilk haftasında 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bırakmıştı.