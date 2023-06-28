Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Benzer elbiseleri giydiler

Öte yandan, Jennifer Lawrence, "Açlık Oyunları" serisindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth'le öpüşme sahneleri hakkında konuşmuştu. Ünlü isim, sahne öncesinde ağır kokulu yiyecekler yediğini bilerek yapmadığını belirtti.

Lawrence, "Kasıtlı değildi. Yemek yiyordum ve sonra öpüştük. Bilirsiniz, bunu aşmalı" dedi.

CYRUS'IN ŞARKISI ZİRVELERDE



"Flowers" ile eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülen şarkıcı, şarkıyı Hemsworth'un doğum gününde yayınlamıştı. Şarkıda "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendirmişti.

Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi. "Flowers" ilk haftasında 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bırakmıştı.