Jerry Seinfeld'in servetinin 1 milyar doları aştığı ortaya çıktı

90'lı yıllara damga vuran Seinfeld dizisinin başrol oyuncusu Jerry Seinfeld artık resmen milyarder. Sitcom dizisiyle dünya çapında şöhreti yakalayan aktörün serveti, Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre, 1 milyar doları aştı.
New York Post'un haberine göre, Larry David ile Seinfeld dizisinin yaratıcılığını üstlenen aktör, servetinin önemli bir kısmını dizinin yayın anlaşmalarına borçlu. Oyuncunun dizinin yayın haklarından 465 milyon dolar kazandığı belirtildi.
Dizinin haklarını dijital platforma satan 64 yaşındaki oyuncu, bu anlaşmadan da 94 milyon dolar kazandı. Dizi sonra erdikten sonra Seinfeld stand up gösterilerine devam etii, oyuncunun çıktığı turnelerden ise 100 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.
Seinfeld'in toplamda 40 milyon dolar değerinde gayrimenkulü olduğu biliniyor.
Oyuncu 2012 yılında New York Times'a verdiği röportajda "Parayı severim ama mesele hiçbir zaman para değildi" demişti.
Seinfeld’in temsilcisi Amy Jacobs ise bu hesaplamaların yanlış olduğunu söyledi.
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