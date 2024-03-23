Jerry Seinfeld'in servetinin 1 milyar doları aştığı ortaya çıktı

Dizinin haklarını dijital platforma satan 64 yaşındaki oyuncu, bu anlaşmadan da 94 milyon dolar kazandı. Dizi sonra erdikten sonra Seinfeld stand up gösterilerine devam etii, oyuncunun çıktığı turnelerden ise 100 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Seinfeld'in toplamda 40 milyon dolar değerinde gayrimenkulü olduğu biliniyor.

Oyuncu 2012 yılında New York Times'a verdiği röportajda "Parayı severim ama mesele hiçbir zaman para değildi" demişti.

Seinfeld’in temsilcisi Amy Jacobs ise bu hesaplamaların yanlış olduğunu söyledi.

