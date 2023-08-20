Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül’e doğum günü videosu

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun, geçen aylarda Alaçatı’da gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıkınca çiftin evliliklerinin tehlikede olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. Çift daha sonra birlikte verdikleri görüntülerle boşanma dedikodularını yalanlamıştı. Şimdi yeniden evliliklerinin iyi gittiği mesajı içeren bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldiler.

Bugün 31 yaşına giren Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan videolu kutlama geldi.