Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül’e doğum günü videosu

Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşi Neslihan Atagül'ün 31. yaş gününü kutladı.

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül’e doğum günü videosu

2016 yılında ile nikah masasına oturan 'nun, geçen aylarda Alaçatı’da gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıkınca çiftin evliliklerinin tehlikede olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. Çift daha sonra birlikte verdikleri görüntülerle boşanma dedikodularını yalanlamıştı. Şimdi yeniden evliliklerinin iyi gittiği mesajı içeren bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldiler. 

Bugün 31 yaşına giren Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan videolu kutlama geldi.

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül’e doğum günü videosu - 1

Doğulu videoya, “Neşeli bir hayatın, çok güzel anıların olsun… Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evlilik yıl dönümlerini kutladı

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