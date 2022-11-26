Kanye West ABD başkanlığına aday: Kampanya logosunu yayınlandı

Adını mahkeme kararıyla "Ye" olarak değiştiren rapçi Kanye West, kampanya logosunun videosunu "Ye 24" başlığıyla sosyal medyada duyurdu.

West, eski ABD başkanı Donald Trump'a "Başkan yardımcısı adayı olup olmayacağını" sorduğunu aktardı. Trump'ın bu teklife hazırlıksız yakalandığını da söyledi.



2020'de de yarışa giren Kanye West sadece 12 eyalette pusulada yer alabilmiş ve toplamda 70 bin oy almıştı.



ABD'li rapçinin Twitter hesabıysa ırkçı paylaşımları nedeniyle bir süredir kapalıydı. West,, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, sosyal medya platformuna geri dönmüştü.