 Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandı yasağı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandı yasağı

Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası’nda, LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan One Love kol bandı takma girişimi, engellemeyle karşı karşıya.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandı yasağı

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Premier Ligi takımı Tottenham Hotspurs’un yıldız oyuncusu Harry Kane, + topluluğuna desteğini göstermek için 2022 ’nda İngiliz milli takımının kaptanı olarak, 'One Love' kol bandını takmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Ancak Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Harry Kane ve İngiltere'nin 'One Love' kol bandını takmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

FIFA'nın pazar günü takım yetkilileriyle standart bir toplantı düzenlediği ve kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına izin verilmediği öğrenildi.

Kol bandı, Katar'da suç sayılan LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlandı.

İngiliz basınında, kararın İngiltere Futbol Birliği'ni hüsrana uğrattığı belirtilirken, The Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Katar'da kol bandı takma sözü veren bazı Avrupa ülkeleri maçlarında, takım kaptanının maç başlar başlamaz bir cezaya tabi olabileceğine dair endişeler olduğu dile getirildi.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandı yasağı - 1

İngiliz oyuncu Harry Kane, gökkuşağı renklerini içeren bir kalpten oluşan One Love kol bandını takacağını belirten 10 kaptandan biri. Kane, "One Love kampanyasını destekleyen milli takım kaptanları arasına katılmaktan onur duyuyorum" açıklaması yapmıştı.

One Love kol bandı kararı alan 10 ulusal takımdan dokuzu, eşcinsel ilişkinin suç sayıldığı Katar'da yapılan turnuvaya katılmaya hak kazandı.

One Love girişimi Hollanda tarafından oluşturuldu ve Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere tarafından desteklendi.

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