Kenan İmirzalıoğlu'ndan aldatma açıklaması: İşin aslını siz biliyorsunuz

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’ı aldattığı yönünde çıkan haberler üzerine konuştu. Ünlü oyuncu, "Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan aldatma açıklaması: İşin aslını siz biliyorsunuz

Geçen haftalarda sosyal medyada ortaya atılan "Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’ı aldattı" iddialarıyla ilgili oyuncu İmirzalıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sabah'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı aldattığına dair ortalarda dolaşan iddiaları yalanlayarak, "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı, bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın" dedi. 

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ihanet iddialarına fotoğraflı yalanlama

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