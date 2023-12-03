Kenan İmirzalıoğlu'ndan aldatma açıklaması: İşin aslını siz biliyorsunuz

Geçen haftalarda sosyal medyada ortaya atılan "Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’ı aldattı" iddialarıyla ilgili oyuncu İmirzalıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.



Sabah'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı aldattığına dair ortalarda dolaşan iddiaları yalanlayarak, "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı, bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın" dedi.