Kim Kardashian neden bir masa yüzünden davalık oldu?

Realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın mobilya tasarımları gündem oldu. Minimalist çağdaş sanatçı Donald Judd, Kardashian'ın mobilya tasarımlarında "ucuz taklitleri" teşvik ettiğini iddia ederek yıldıza dava açtı.
Davanın sebebi ise yıldızın, 2022 yılında Skkn by Kim adlı markasının ofisini tanıttığı YouTube videosu.
Kardashian, videoda ofisinin minimalist tasarımını öne çıkarırken, şık ve büyük ölçekli ahşap masayı övüyor. Yemek masasından ziyade adeta bir heykele benzetilen bu tasarım hakkında ise Kardashian "Bu Donald Judd masaları gerçekten harika ve koltuklarla tamamen uyum sağlıyor" diyor.
ORİJİNAL DEĞİL İDDİASI
Kardashian'ın ofisindeki masa ve sandalyeler, sanatçı Judd'ın ünlü La Mansana Masa ve Sandalye 84 modeline oldukça benziyor. İlk kez 80'li yıllarda üretilen parçalar hala Judd Vakfı tarafından hala üretiliyor.
Ancak Judd Vakfı, Kardashian'ın ürünlerinin orijinal parçalar olmadığını yazdı. Vakıf, ticari marka ihlali, telif hakkı ihlali, haksız rekabet, sahte reklam gibi nedenlerle dava açtı.
Mahkeme dosyasına göre, Kardashian'ın mobilyalarını tedarik eden Clements Designs, masa ve sandalyelerin orijinal Judd parçaları olduğunu hiçbir zaman iddia etmediklerini ve vakfa sorunu Kardashian ile çözmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.
Davada, Kardashian'ın temsilcilerinin bir sosyal medya gönderisinde Judd Vakfı'nın tanıtımını yapmayı teklif ettiği ancak vakfın bunu reddettiği ve ayrıca video başlığının geri çekilmesini ancak videonun kaldırılmamasını teklif ettiği iddia edildi.
Kardashian konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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