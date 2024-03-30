Kim Kardashian neden bir masa yüzünden davalık oldu?

Realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın mobilya tasarımları gündem oldu. Minimalist çağdaş sanatçı Donald Judd, Kardashian'ın mobilya tasarımlarında "ucuz taklitleri" teşvik ettiğini iddia ederek yıldıza dava açtı.

Davanın sebebi ise yıldızın, 2022 yılında Skkn by Kim adlı markasının ofisini tanıttığı YouTube videosu.

Kardashian, videoda ofisinin minimalist tasarımını öne çıkarırken, şık ve büyük ölçekli ahşap masayı övüyor. Yemek masasından ziyade adeta bir heykele benzetilen bu tasarım hakkında ise Kardashian "Bu Donald Judd masaları gerçekten harika ve koltuklarla tamamen uyum sağlıyor" diyor.

