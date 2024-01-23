Balenciaga'nın yeni marka elçisi Kim Kardashian oldu

Realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian etkinliklerde ve kırmızı halıda sık sık tercih ettiği moda devi Balenciaga'nın marka elçisi oldu.

Balenciaga'nın yeni marka elçisi Kim Kardashian oldu

Realiy şov yıldızlığından girişimciliğe geçiş yapan ve aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyn şimdi de marka elçisi oldu. 43 yaşındaki yıldız, Balenciaga markasının yüzü oldu.

Kardashian, usta oyuncular Nicole Kidman ve Michelle Yeoh ile birlikte marka elçileri rolünü üstlenecek.

Balenciaga'nın yeni marka elçisi Kim Kardashian oldu - 1

Markanın 51. couture defilesinde modellik yapan ve 2021 Met Gala etkinliğinde Balenciaga imzalı bir görünüm tercih eden Kardashian, markanın kampanyalarında da yer almıştı.

SKIMS adında bir markası olan Kardashian, üstlendiği yeni rol sayesinde Balenciaga markasının tasarımlarıyla daha sık boy gösterebilir.

Demna Gvasalia'nın önderliğindeki markadan övgü dolu sözlerle bahseden Kardashian, marka için yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.

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