Balenciaga'nın yeni marka elçisi Kim Kardashian oldu

Markanın 51. couture defilesinde modellik yapan ve 2021 Met Gala etkinliğinde Balenciaga imzalı bir görünüm tercih eden Kardashian, markanın kampanyalarında da yer almıştı.

SKIMS adında bir markası olan Kardashian, üstlendiği yeni rol sayesinde Balenciaga markasının tasarımlarıyla daha sık boy gösterebilir.

Demna Gvasalia'nın önderliğindeki markadan övgü dolu sözlerle bahseden Kardashian, marka için yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.