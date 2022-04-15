Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe dünyaya geldi

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in (44) oğulları dünyaya geldi.

Bu sabah saatlerinde anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, oğullarına 'Kurt Efe' ismini koydu.

38 yaşındaki Tatlıtuğ mutlu haberi Twitter hesabından, "Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle duyurdu.