Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ve oğluna dövme jesti

Kısa bir süre önce 'Aile' dizisiyle ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve dövmeleriyle de adından söz ettiriyor.

Deniz aşığı olan Tatlıtuğ, deniz altı canlılarının yanı sıra eşi ve oğlunu anlamlı bir dövmeyle koluna kazıttı.