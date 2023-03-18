Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ve oğluna dövme jesti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmeleri sosyal medyada gündem oldu. Daha önce oğlunun elini dövme olarak yaptıran Tatlıtuğ, bu sefer de Kurt Efe ve eşi Başak Dizer'in doğum tarihlerini vücuduna kazıttı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ve oğluna dövme jesti

Kısa bir süre önce 'Aile' dizisiyle ekranlara dönen , özel hayatı ve dövmeleriyle de adından söz ettiriyor. 

Deniz aşığı olan Tatlıtuğ, deniz altı canlılarının yanı sıra eşi ve oğlunu anlamlı bir dövmeyle koluna kazıttı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ve oğluna dövme jesti - 1

DOĞUM TARİHLERİNİ YAPTIRDI

Ünlü oyuncu, son olarak eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ve oğluna dövme jesti - 2

"ELİNE SAĞLIK KARDEŞİM"

Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmecisi Jef, yeni dövmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vücudunu dövmeyle kaplatmaya karar veren 39 yaşındaki oyuncu, paylaşıma "Eline sağlık kardeşim" yorumunu yaptı.

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