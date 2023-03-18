Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ve oğluna dövme jesti

Kısa bir süre önce 'Aile' dizisiyle ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve dövmeleriyle de adından söz ettiriyor.
Deniz aşığı olan Tatlıtuğ, deniz altı canlılarının yanı sıra eşi ve oğlunu anlamlı bir dövmeyle koluna kazıttı.
DOĞUM TARİHLERİNİ DÖVME YAPTIRDI
Ünlü oyuncu, son olarak eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptırdı.
"ELİNE SAĞLIK KARDEŞİM"
Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmecisi Jef, yeni dövmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vücudunu dövmeyle kaplatmaya karar veren 39 yaşındaki oyuncu, paylaşıma "Eline sağlık kardeşim" yorumunu yaptı.