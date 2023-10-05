Leonardo DiCaprio’nun eski ve yeni aşkı Paris Moda Haftası’nda pişti oldu

Son olarak Martin Scorsese imzalı "Dolunay Katilleri" filmiyle adından söz ettiren Leonardo DiCaprio hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından hakkında “25 yaşından büyük kadınlarla birlikte olmuyor” efsanesi başlatılmıştı.



Özel hayatıyla dikkat çeken DiCaprio'nun Gigi Hadid ile aşk iddiaları sonrası İtalyan model Vittoria Ceretti (25) ile birlikte olduğu iddia edilmişti.



AYNI PODYUMDA YÜRÜDÜLER Paris Moda Haftası’nın son gününde Grand Palais Ephemere’de düzenlenen ikonik Chanel defilesinde Dicaprio'nun eski aşkı Gigi Hadid ve şimdiki sevgilisi Vittoria Ceretti podyuma çıktı. Defilede Hadid, belini saran ince bir zincir kemeri olan, siyah, ışıltılı, tam boy tulumla görüntülenirken; Ceretti de çizgili kısa üst ve yırtmaçlı, kırmızı-siyah çizgili vinil etekle podyuma çıktı. Leonardo DiCaprio'nun 26 yaşındaki başka bir eski sevgilisi Camila Morrone ise defileyi izleyen isimler arasında yer aldı.

"KIZ ARKADAŞIM" DİYE BAHSEDİYOR Öte yandan Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti'nin Ibiza'da bir kulüpte yakınlaştığı iddia edilmişti. Ünlü aktörün modelden "kız arkadaşım" diye bahsettiği bildirilmişti.

