Mavi Ay'ın yaratıcısı açıkladı: Bruce Willis'in son durumu

"Zor Ölüm", "Mavi Ay" ve "Altıncı His" gibi filmlerle tanınan Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili "Mayi Ay" dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron, The Post'a açıklama yaptı.
"WILLIS'İN HAYATINDA KALMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"
Gordon, Willis'i düzenli olarak ziyaret ettiğini "Bruce'la ve eşi Emma (Heming) ile konuşuyorum ve üç çocuklarıyla da iletişimim var. Bruce'un hayatında kalmak için çok çabaladım" diye anlattı.
USTA AKTÖR ARTIK OKUYAMIYOR
"Bruce Willis'le vakit geçirdiyseniz, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse olmadığını bilirsiniz" diyen Glenn Gordon Caron,
"Hayatı seviyordu ve her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu. Şimdi hayatı bir paravandan izliyormuş gibi. Ziyarete geldiğim İlk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum. Tam konuşamıyor. Eskiden kitap okumayı çok severdi, ama şimdi okuyamıyor" ifadelerini kullandı.
"YAŞAMA SEVİNCİ YOK OLDU"
Willis'in yaşam sevincinin artık yok olduğunu belirten yapımcı, "Dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hâlâ Bruce. Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz" dedi.
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