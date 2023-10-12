Mavi Ay'ın yaratıcısı açıkladı: Bruce Willis'in son durumu

"Zor Ölüm", "Mavi Ay" ve "Altıncı His" gibi filmlerle tanınan Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.



Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili "Mayi Ay" dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron, The Post'a açıklama yaptı.



"WILLIS'İN HAYATINDA KALMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Gordon, Willis'i düzenli olarak ziyaret ettiğini "Bruce'la ve eşi Emma (Heming) ile konuşuyorum ve üç çocuklarıyla da iletişimim var. Bruce'un hayatında kalmak için çok çabaladım" diye anlattı.

