Meghan Markle ve Prens Harry'den tepki çeken hamle

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında çiftin Spotify ile imzaladığı milyon dolarlık anlaşma sona ermişti.
PODCAST SUNUCUSU OLACAK
Ünlü çiftten Markle, yeni bir anlaşmaya imza attı. 42 yaşındaki Sussex Düşesi, Lemonada Media adındaki şirketle anlaştı. Anlaşma kapsamında Markle, podcast içerikleri üretecek. Lemonada Media daha önce Julie Louis- Dreyfus ve Jennette McCurdy gibi isimlerin podcast'lerini yayınlamıştı.
Markle'ın platformda ne tür içerikler üreteceğine dair bilgi verilmedi ancak Düşes, podcast yayınlarının sunuculuğunu üstelenecek. Medya şirketi aynı zamanda, Markle'ın Spotify'da yayınlanan Archetpes adlı podcast'lerini de yayınlayabilecek.
KRALİYET'İ KIRDIRACAK HAMLE
Ünlü çift, Archewell isimli web sitelerini biyografilerine ve son aktivitelerine yer veren Sussex.com adlı bir siteyle değiştirdi. Ancak kaynaklar, Sussex ünvanlarını ve kraliyet armalarını ticari amaçlarla kullanmalarının Saray'da şikayetlere neden olabileceğini ve Kraliyet Ailesi'ni kızdırabileceğini söylüyor.
FİLM ÇEKECEKLER
Öte yandan çift, geçtiğimiz haflarda dünyaca ünlü dijital platform ile imzaladığı dev anlaşma ile gündeme geldi. Çiftin, bir film, senaryosu hazır olan bir dizi ve henüz senaryosu belli olmayan bazı içeriklerinin yolda olduğu açıklandı.
KRAL'A KANSER TEŞHİSİ
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Kraliçe Camilla, kanser teşhisi konan eşi Kral Charles hakkında bir bağış etkinliğinde konuştu. Eşine gelen tüm destek mesajlarından "çok etkilendiğini" belirten Kraliçe, Kral Charles'ın sağllık durumuyla ilgili "Bu koşullar altında son derece iyi" olduğunu söyledi.
İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak?
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