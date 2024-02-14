Meghan Markle ve Prens Harry'den tepki çeken hamle

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında çiftin Spotify ile imzaladığı milyon dolarlık anlaşma sona ermişti.

PODCAST SUNUCUSU OLACAK



Ünlü çiftten Markle, yeni bir anlaşmaya imza attı. 42 yaşındaki Sussex Düşesi, Lemonada Media adındaki şirketle anlaştı. Anlaşma kapsamında Markle, podcast içerikleri üretecek. Lemonada Media daha önce Julie Louis- Dreyfus ve Jennette McCurdy gibi isimlerin podcast'lerini yayınlamıştı.



Markle'ın platformda ne tür içerikler üreteceğine dair bilgi verilmedi ancak Düşes, podcast yayınlarının sunuculuğunu üstelenecek. Medya şirketi aynı zamanda, Markle'ın Spotify'da yayınlanan Archetpes adlı podcast'lerini de yayınlayabilecek.