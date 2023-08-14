Meghan Markle'dan stres seviyesini düşürmek için yeni çözüm

Meghan Markle ile Prens Harry, 2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınmıştı. Gündemden düşmeyen çiftten Meghan Markle, stres seviyesini düşürmek için değişik bir yol izledi.

Meghan Markle'dan stres seviyesini düşürmek için yeni çözüm

Kraliyet ailesinden ayrılsalar da gündemde kalmayı başaran ile , son dönemde biten iş anlaşmaları ve boşanma haberleriyle adlarından söz ettiriyor.

Birkaç gün önce İngiliz Kraliyeti’nin resmi web sitesindeki unvanlarının sessizce kaldırıldığını gören çiftten Markle, yeni bir stres atma yöntemini tercih etmiş olarak görüldü.

İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde

İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde

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Daily Mail'in haberine göre; Sussex Düşesi Markle, son yıllarda popülerliğe kavuşan ve birçok Hollywood ünlüsünün de tercih ettiği bir sağlık diskini bileğine yapıştırdı.

Bu ilaçsız tedavi, gaba nörotransmiterlerini artırmayı, stres hormonlarını azaltmayı ve uykuyu iyileştirmeyi vadediyor.

Meghan Markle'dan stres seviyesini düşürmek için yeni çözüm - 1

DAVET EDİLMEDİLER

Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü.

The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne herhangi bir şekilde ulaşılmadığını "Eğer bu planlardan herhangi birine dahil edilmezlerse, bu önemli olayı kendi yöntemleriyle anmanın bir yolunu bulacaklardır" sözleriyle ifade etti.

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