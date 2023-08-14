Meghan Markle'dan stres seviyesini düşürmek için yeni çözüm

Kraliyet ailesinden ayrılsalar da gündemde kalmayı başaran Meghan Markle ile Prens Harry, son dönemde biten iş anlaşmaları ve boşanma haberleriyle adlarından söz ettiriyor.
Birkaç gün önce İngiliz Kraliyeti’nin resmi web sitesindeki unvanlarının sessizce kaldırıldığını gören çiftten Markle, yeni bir stres atma yöntemini tercih etmiş olarak görüldü.
Daily Mail'in haberine göre; Sussex Düşesi Markle, son yıllarda popülerliğe kavuşan ve birçok Hollywood ünlüsünün de tercih ettiği bir sağlık diskini bileğine yapıştırdı.
Bu ilaçsız tedavi, gaba nörotransmiterlerini artırmayı, stres hormonlarını azaltmayı ve uykuyu iyileştirmeyi vadediyor.
DAVET EDİLMEDİLER
Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü.
The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne herhangi bir şekilde ulaşılmadığını "Eğer bu planlardan herhangi birine dahil edilmezlerse, bu önemli olayı kendi yöntemleriyle anmanın bir yolunu bulacaklardır" sözleriyle ifade etti.
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