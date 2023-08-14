Meghan Markle'dan stres seviyesini düşürmek için yeni çözüm

DAVET EDİLMEDİLER



Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü.



The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne herhangi bir şekilde ulaşılmadığını "Eğer bu planlardan herhangi birine dahil edilmezlerse, bu önemli olayı kendi yöntemleriyle anmanın bir yolunu bulacaklardır" sözleriyle ifade etti.