Mehmet Ali Erbil'e 8 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Sanatçı Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Bilir'in sosyal medya hesabı üzerinden 65 yaşındaki Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.

Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.

MESAJIN ARDINDAN DAVA AÇTI

Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Bilir, ‘Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret’ iddiasıyla şikayetçi oldu.