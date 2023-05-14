Mehmet Aslantuğ boşanma arifesinde olduğu Arzum Onan’ın Anneler Günü’nü kutladı

Mehmet Aslantuğ 29 Mayıs'ta boşanacağı eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı.

Mehmet Aslantuğ boşanma arifesinde olduğu Arzum Onan’ın Anneler Günü’nü kutladı

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği, 29 Mayıs'ta görülecek boşanma davası ile bitiyor. Aslantuğ, bugün ’nde eşine özel paylaşım yaptı.

Ünlü aktör, Instagram hesabından eşi ve oğlunun yıllar önce çekilen fotoğrafını “Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil, onlara bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da” notuyla paylaştı.

Mehmet Aslantuğ boşanma arifesinde olduğu Arzum Onan’ın Anneler Günü’nü kutladı - 1

Onan da eşinin paylaşıma “Canım benim” yorumuyla yanıt verdi.

Öte yandan çiftin evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentilerinin ardından Arzum Onan, bir sosyal medya paylaşımıyla boşanma iddialarını doğrulamış ve “Boşanmayı talep eden Mehmet oldu” demişti.

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu

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