Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan açıklaması: Ayrılmayı ben istemedim

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak noktaladı. Boşanma nedenlerinin bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Mehmet Aslantuğ, bu konudaki sessizliğini bozdu.



Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Meslek hayatımda yaklaşık 40 yıla varmak üzereyim, 30 yıldır da hepinizin bildiği bir aşk hikayesinin taraflarından biriyim. Erkeklerin önemli bir kısmı can yakıyor. Bana göre kadınların da önemli bir kısmı can yakıyor. Kendi ilişkimden zinhar bağımsız söylüyorum. Çünkü ben bu fukaranın görüp, görebileceği çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim" dedi.



"KOLAY OLMADI, ACI ÇEKTİM, ÜZÜLDÜM" Boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığının altını çizen Mehmet Aslantuğ, "Kolay olmadı" dedi ve ekledi:



"Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım filan, filan, filan..." "AYRI EVLERDE, HAYATLARDA BAŞARAMAYIZ" Ayrı evlerde yaşama fikrinin ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için evliliği hukuken de bitirmeyi teklif ettiği anlatan ünlü isim, "Bir tek şey istedim; bunu ayrı evlerde başaramayız, ayrı hayatlarda başaramayız. Bu çok eğilip, bükülür. Göz altındayız. Hukuken de bir sona varalım. Öyle bakalım. Dediğim sadece budur" dedi.

Mehmet Aslantuğ, kendisine yöneltilen eleştirilere "'Bunu size yakıştıramadık', 'Bizi hayal kırıklığına uğrattını', 'Biz güvenimizi kaybettik' cümlelerinden hareketle bu sohbeti yapıyorum. Bu bir sorumluluk o yüzden... Yoksa meselenin öznesi olduğum için yada yarınıma yönelik bir şeyi düzeltmek için yapmıyorum bunu. Bir yılı aşkın bir süredir ortalama bir erkeğin 'madem öyle...' deyip, iştah ve şehvetle hayata sarılacağı yerleri nezaketle yönetiyorum. Kırıp dökmeden..." şeklinde yanıt verdi.