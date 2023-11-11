Merve Dizdar: İzleyicilere hizmet etmekten keyif alıyorum

İş dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin de bir araya geldiği Marka Haftası İstanbul başladı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinliğin konuğu, Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"de Nisa karakterini canlandıran Merve Dizdar oldu.

"Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ve sonrasında yaşananları, oyunculuğa başlama hikayesini ve Nuri Bilge Ceylan’la çalışırken öğrendiklerini anlattı.

“İzleyicinin keyif alması ve izleyicilere hizmet etmek aslında çok keyif aldığım şeyler" diyen Dizdar, oyunculuğun zor olduğu konusunun göreceli olduğunu belirterek, "Bir araba tamircisi veya sporcu olsaydım kuralları olan bir meslek olurdu ama oyunculuk için seyirci bir anda ‘Beğenmedim, bana geçmedi’ diyebiliyor. Göreceli olması konusu zor. Ama enerjilerin geçmesine inanıyorum ve bir enerji veriyorsanız seyirci bunu alıyor. Sanırım bu mesleğin büyülü tarafı dedikleri de bu” ifadesini kullandı.

“CANNES’IN EN KEYİFLİ KISMI BİR ARADA OLMAKTI”



Türkiye’deki önemli ödülleri de almış olmasına rağmen Cannes’ın bambaşka olduğunu ifade eden Dizdar, “Ödül bir kıstas olmadı benim için hiçbir zaman ancak şevklendirici olduğunu düşünüyorum” dedi. Başarılı oyuncu törene giderken Deniz Celiloğlu'nun ödül alacağını düşündüğünü paylaşmasının ardından sözlerini, “Sandra Hüller, Juliette Binoche, Natalie Portman gibi starlar vardı. Haklı olarak ihtimal vermiyorsunuz ama sanırım benim için en keyifli kısmı o bir aradalıktı. Film festivallerini seviyorum; o geçit töreni, insanların şıklığı, ödül heyecanı bana müthiş geliyor” şeklinde sürdürdü.

