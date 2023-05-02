Met Gala'da "merdivenden düştü" şakası

Met Gala'da şarkıcı Jason Derulo'nun merdivenden düştüğü iddiasıyla yayılan görüntü çok konuşuldu. Ancak gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Met Gala'da "merdivenden düştü" şakası

'da kim düştü? Yanıt, hiç kimse! Peki neden Amerikalı şarkıcı Jason Derulo'nun Met Gala merdivenlerinden düştüğü haberi basınında hızla yayıldı?

Her yıl Met Gala'da ve benzeri kırmızı halı etkinliklerinde "Jason Derulo merdivenlerden düştü" şeklinde popüler bir internet meme'i var. Bu şakanın çıkış yılı, 2015. Ancak bugüne dek pek çok kez 33 yaşındaki şarkıcının merdivenlerden yuvarlandığı haberi, gerçekmiş gibi gündeme getirildi. Dün akşam New York'ta yapılan Met Gala sonrasında da Twitter'da Jason Derulo şakaları yayıldı.

İşin gerçeği, Jason Derulo merdivenlerden düşmedi. Hatta, Met Gala'ya hiç katılmadı.

Met Gala'da "merdivenden düştü" şakası - 1 Jason Derulo bu yılki Met Gala'ya katılmadı

GÖRÜNTÜ CANNES FİLM FESTİVALİ'NDEN

Jason Derulo, internet şakasına "Gülmekten yerlere yattım, Los Angeles'ta provadayım" şeklinde yanıt verdi.

Peki, merdivenden düşme görüntüsünün kaynağı ne? Görüntü, Fransa'da 2011 Cannes Film Festivali esnasında kırmızı halıda düşen ve ismi bilinmeyen bir erkeğe ait. 

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