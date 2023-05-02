Met Gala'da "merdivenden düştü" şakası

Met Gala'da kim düştü? Yanıt, hiç kimse! Peki neden Amerikalı şarkıcı Jason Derulo'nun Met Gala merdivenlerinden düştüğü haberi magazin basınında hızla yayıldı?



Her yıl Met Gala'da ve benzeri kırmızı halı etkinliklerinde "Jason Derulo merdivenlerden düştü" şeklinde popüler bir internet meme'i var. Bu şakanın çıkış yılı, 2015. Ancak bugüne dek pek çok kez 33 yaşındaki şarkıcının merdivenlerden yuvarlandığı haberi, gerçekmiş gibi gündeme getirildi. Dün akşam New York'ta yapılan Met Gala sonrasında da Twitter'da Jason Derulo şakaları yayıldı.

İşin gerçeği, Jason Derulo merdivenlerden düşmedi. Hatta, Met Gala'ya hiç katılmadı.

