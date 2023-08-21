Michael Jackson'a yeni cinsel taciz davası yolda

"Billie Jean", "Beat It", "Thriller" gibi birçok hit şarkıya imza atan; 400 milyonun üstünde albüm satıp dünya turneleriyle rekorlar kıran Michael Jackson, şarkıları ve sahne performansları kadar yaptırdığı estetikler, giyim tarzı, ünlü dostları ve özel hayatıyla hep gündemde kaldı.

Kariyerindeki en büyük sarsıntıyı 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla hakim karşısına çıkınca yaşadı. O davada suçsuz bulunan ve 2009 yılında hayata veda eden "popun kralı" Michael Jackson’ın ismi ölümünden 14 yıl sonra yeniden taciz davasıyla gündemde.

ABD'de temyiz mahkemesi, çocukken pop yıldızı Michael Jackson'ın cinsel istismarına uğradıklarını iddia eden iki kişinin, Jackson'ın şirketlerine yönelik dava açabileceğine hükmetti.