Michael Jackson'a yeni cinsel taciz davası yolda

"Popun kralı" unvanlı Michael Jackson'ın ismi, ölümünden 14 yıl sonra yine taciz iddialarıyla gündemde. ABD'de temyiz mahkemesi, çocukken Jackson'ın cinsel istismarına uğradıklarını iddia eden iki kişinin sanatçının şirketlerine yönelik dava açabileceğine hükmetti.

Michael Jackson'a yeni cinsel taciz davası yolda

"Billie Jean", "Beat It", "Thriller" gibi birçok hit şarkıya imza atan; 400 milyonun üstünde albüm satıp dünya turneleriyle rekorlar kıran Michael Jackson, şarkıları ve sahne performansları kadar yaptırdığı estetikler, giyim tarzı, ünlü dostları ve özel hayatıyla hep gündemde kaldı.

Kariyerindeki en büyük sarsıntıyı 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla hakim karşısına çıkınca yaşadı. O davada suçsuz bulunan ve 2009 yılında hayata veda eden "popun kralı" Michael Jackson’ın ismi ölümünden 14 yıl sonra yeniden taciz davasıyla gündemde.

ABD'de temyiz mahkemesi, çocukken pop yıldızı Michael Jackson'ın cinsel istismarına uğradıklarını iddia eden iki kişinin, Jackson'ın şirketlerine yönelik açabileceğine hükmetti.

Michael Jackson'a yeni cinsel taciz davası yolda - 1

Şu an 40'lı yaşlarında olan Wade Robson ve James Safechuck, çocukluklarında yıllar boyu Jackson'ın istismarına uğradıklarını iddia ediyor.

Robson ve Safechuck tacizin 80'lerin sonu ve 90'ların başlarında Jackson'ın Neverland çiftliğinde kalırlarken gerçekleştiğini söylüyor. İkili, Jackson'ın şirketlerine, kendilerini zamanında korumadıkları gerekçesiyle dava açmak istemiş, ancak önceki hukuki girişimleri hakimler tarafından reddedilmişti.

Michael Jackson'a yeni cinsel taciz davası yolda - 2

Bu iddialara 2019 yılında yayımlanan "Leaving Neverland" belgeselinde de yer verilmiş, Jackson'ın ailesi ise belgeseli "toplu linç" diyerek eleştirmişti.

Michael Jackson'a yeni cinsel taciz davası yolda - 3

2009 yılında hayatını kaybeden Jackson'ın avukatları, pop yıldızının suçsuz olduğunu savunuyor.

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