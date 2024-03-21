Michael Jackson'ın oğlu, babaannesine dava açtı

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın müzik kataloğunun önemli bir kısmı satıldı. Sony, 2009'da hayatını kaybeden Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1,2 milyar dolara ya da daha fazla bir miktara satın aldı.
Bu satışın ardından Jackson ailesinde hukuk mücadelesi başladı.
TMZ'nin haberine göre, Jackson'ın 22 yaşındaki Bigi adındaki oğlu, babaannesi Katherine Jackson'ın miras olarak kalan mülk parasını kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.
NEDEN ENGEL OLMAK İSTİYOR?
Bigi ile Katherine'ın "büyük ticari bir işlem" için birlikte çalıştığı biliniyor. Bu işlemin ne olduğu açıklanmasa da Jackson'ın müzik kataloğuyla ilgisi olduğu düşünülüyor.
İddialara göre, ikili bu anlaşmayı durduramadı. Katherine Jackson, mülkten gelen parayı kullanarak karara itiraz etmek istediği bildiriliyor. Ancak torunu onunla aynı fikirde değil.
Bigi hiçbir çabanın başarılı olacağını düşünmüyor ve mirasın parasını karara karşı mücadeleye devam etmek için harcamak istemiyor.
BALKONDAN SARKITILAN BEBEK
22 yaşındaki Bigi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 2022 yılında Michael Jackson, 9 aylık olan oğlunu balkondan sarkıtarak gündem olmuştu.
Hayranlarını selamlamak için balkona çıkan Jackson bu hareketinden dolayı özür dilemişti. Bebeğin yüzündeki battaniye ise daha sonra şarkıcının çocuğunun Blanket (battaniye) olarak anılmasına neden oldu.
Asıl adı Prince Michael Jackson II olan Blanket, daha sonra Bigi adını kullanmaya başladı.
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