Michael Jackson'ın oğlu, babaannesine dava açtı

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın müzik kataloğunun önemli bir kısmı satıldı. Sony, 2009'da hayatını kaybeden Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1,2 milyar dolara ya da daha fazla bir miktara satın aldı.

Bu satışın ardından Jackson ailesinde hukuk mücadelesi başladı.

TMZ'nin haberine göre, Jackson'ın 22 yaşındaki Bigi adındaki oğlu, babaannesi Katherine Jackson'ın miras olarak kalan mülk parasını kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

