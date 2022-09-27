Miss Turkey jürisi Demet Şener: Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi

Miss Turkey 2022'de Nursena Say birinci oldu. Yarışmanın jürisi Demet Şener, birinci Nursena Say'ın sosyal medyada eleştirilmesi hakkında konuştu.



"Bazı şeyler eleştiriliyor. Ama eleştirirken ana konular gözden kaçıyor" diyen Şener, "Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurt dışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80-90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız" diye konuştu.



"SİZİ HERKES BEĞENİYORSA ORADA SORUN VAR DEMEKTİR"



Şener sözlerini şöyle sürdürdü: "Dış güzellik tabii ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmemek lazım. Herkes eleştirmeyi çok seviyor. Ben zamanında jüriden tam puan almıştım. Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok. Ama genç kızlar bundan etkilenebilirler. O yüzden eleştirirken dozunu ayarlamak gerekiyor. Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Zaten sizi herkes beğeniyorsa orada sorun var demektir. Miss Turkey'de birinciyseniz eleştirilirsiniz. 19'uncu olsanız eleştirilmezsiniz."