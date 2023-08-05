Mustafa Sandal-Uzi polemiğine Hande Yener yorumu: Yeni nesil rütbesini bilmeli

Hande Yener, önceki gün Bodrum Torba'da tatil yaptığı otelde görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "500 milyon dilenmeler artık olmuyor. Gerçek şarkılar yerini buluyor” sözleri Yener’e hatırlatıldı. Şarkıcı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"O şarkıcılar, iki yıl aradan sonra kaybolup gidiyorlar. Şu an benim çıkardığım şarkı bir numara. Benden bir tane daha yok."



"KENDİ ÜLKEME PARA KAZANDIRIRIM"



Tatil için yurt dışı değil yurt içini tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, "Ben kendi ülkeme para kazandırırım” ifadelerini kullandı.

"RAHATSIZLIK DUYUYORSAN SÖZLEŞMEYE EKLEYECEKSİN"



Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki yaşanan olaya da değinen şarkıcı, "Bence yeni nesil birazcık rütbesini bilmeli. Çünkü bir rahatsızlık duyuyorsan o zaman sözleşmene ekleyeceksin ilk sahne alırım ya da sonra çıkarım” diye konuştu.