Mustafa Sandal'dan  eşi Melis Sütşurup'a: İyi ki hayatımdasın

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan Mustafa Sandal , Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çiftten Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI ERKEĞİYİM"

Sandal, eşine "Aşkım, dostum, yol arkadaşım... Sen iyi ki doğdun ve hayatımdasın. Doğum günün vesilesi ile bir kez daha herkes bilsin isterim. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim" diye seslendi.