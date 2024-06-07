Mustafa Sandal'dan  eşi Melis Sütşurup'a: İyi ki hayatımdasın

2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da Melis Sütşurup ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Mustafa Sandal'dan  eşi Melis Sütşurup'a: İyi ki hayatımdasın

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan , Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı.

Mustafa Sandal'dan  eşi Melis Sütşurup'a: İyi ki hayatımdasın - 1

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çiftten eşi Melis Sütşurup'un doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI ERKEĞİYİM"

Sandal, eşine "Aşkım, dostum, yol arkadaşım... Sen iyi ki doğdun ve hayatımdasın. Doğum günün vesilesi ile bir kez daha herkes bilsin isterim. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim" diye seslendi.

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