Nebahat Çehre: 1988 yılından beri aşık olmadım

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Nebahat Çehre, "Aramızda Kalmasın" programından Yelda Kırçuval'a konuştu.
"HAYATIM SEVGİ ÜZERİNE KURULU"
"Çirkin Kral" lakaplı Yılmaz Güney ile 1967-1968 yılları arasında evli kalan ünlü isim, "Hayatınızda neden aşk yok?" sorusuna, "1988’den beri yalnızım. Sebebi yok. Hayatım sevgi üzerine kurulu. Sevmediğim ne işi yapar, ne de birlikteliği yaşarım. Fakat çok güzel evliliğim oldu" diye yanıt verdi.
"FİLMDE HİÇBİR ERKEKLE YATAĞA GİRMEDİM"
Oyunculukta kuralları olduğunu belirten 79 yaşındaki Çehre, "Hiçbir erkekle filmde yatağa girmedim çünkü oyuncu olarak istemiyorum. Dizilerde sadece öpüşme sahnesi oldu. Her şeyin bir yakışan yaşı var. Gençler yapsın" dedi.
"GEREKSİZ HARCAMA YAPMAYI TERCİH ETMİYORUM"
“40 senelikte kıyafetim var" diyen usta isim, "Bu ekonomik koşullarda gereksiz harcama yapmayı tercih etmiyorum. Binlerce TL’yi bir ruja vermekten utanıyorum. Yeri gelince minibüse, dolmuşa, metroya biniyorum. Orada yaşananı bilmeniz gerek. İnsanlarla bir arada olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.
"ESTETİĞİM YOK"
Güzelliği ve kendine has tarzıyla da gündemden düşmeyen Nebahat Çehre, "Estetiğim yok, botoksum var" dedi.
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