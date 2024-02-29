Nebahat Çehre: 1988 yılından beri aşık olmadım

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Nebahat Çehre, "Aramızda Kalmasın" programından Yelda Kırçuval'a konuştu.

"HAYATIM SEVGİ ÜZERİNE KURULU"

"Çirkin Kral" lakaplı Yılmaz Güney ile 1967-1968 yılları arasında evli kalan ünlü isim, "Hayatınızda neden aşk yok?" sorusuna, "1988’den beri yalnızım. Sebebi yok. Hayatım sevgi üzerine kurulu. Sevmediğim ne işi yapar, ne de birlikteliği yaşarım. Fakat çok güzel evliliğim oldu" diye yanıt verdi.

