Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan'ın oğulları Emir Aras 8 yaşında

Son olarak Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" dizisinde Elçin Sangu ile başrolleri paylaşan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve Emir Aras ile Alara adında iki çocukları olan ünlü çiftin oğulları 8 yaşına bastı.
"ÇOK DUYGUSALIM"
Neslişah Alkoçlar, oğlunun doğum günü kutlamasından fotoğrafları "Bugün çok duygusalım, 8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık. Beraber büyüdüğüm… Kalbin gibi bir ömrün olsun seni her şeyden çok seviyoruz" notuyla paylaştı.
Engin Altan Düzyatan da çocuklarının yüzünü göstermediği mutlu aile pozuna "Emir Aras 8 yaşında" notunu düştü.
"BERABER VAKİT GEÇİRMEKTEN ÇOK KEYİF ALIYORUZ"
Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce evliliği ile alakalı "Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik. Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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