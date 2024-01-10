Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan'ın oğulları Emir Aras 8 yaşında

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014'te Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden çift, 8 yaşına basan oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı.

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan'ın oğulları Emir Aras 8 yaşında

Son olarak Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" dizisinde Elçin Sangu ile başrolleri paylaşan , 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ve Emir Aras ile Alara adında iki çocukları olan ünlü çiftin oğulları 8 yaşına bastı.

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan'ın oğulları Emir Aras 8 yaşında - 1

"ÇOK DUYGUSALIM"

Neslişah Alkoçlar, oğlunun doğum günü kutlamasından fotoğrafları "Bugün çok duygusalım, 8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık. Beraber büyüdüğüm… Kalbin gibi bir ömrün olsun seni her şeyden çok seviyoruz" notuyla paylaştı.

Engin Altan Düzyatan da çocuklarının yüzünü göstermediği mutlu aile pozuna "Emir Aras 8 yaşında" notunu düştü.

Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Alkoçlar'a: Şanslı hissediyorum kendimi

Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Alkoçlar'a: Şanslı hissediyorum kendimi

Haberi Görüntüle

"BERABER VAKİT GEÇİRMEKTEN ÇOK KEYİF ALIYORUZ"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce evliliği ile alakalı "Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik. Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum" açıklamasında bulunmuştu.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...