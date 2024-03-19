Nevra Serezli: Çoğu kadın istediğini erkeğine yaptırır

Usta sanatçı Nevra Serezli, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Serezli, Metin Serezli ile 45 yıl süren mutlu evliliği hakkında konuştu. İlişkiler hakkında tavsiye veren Serezli şu ifadeleri kullandı:
"Uzun ve güzel bir ilişki için birinci ve en önemli kural ne olursa olsun yatağa küs girmemek. Sen kabahatliysen özür diyeceksin. Çoğu kez ben kabahatli değilimdir ama ben gider özür dilerdim. Ben bir kadının isterse erkeğine her şeyi yaptırabileceğine inanıyorum. Çoğu kadın istediğini erkeğine yaptırır. Bazı erkek de bundan hoşlanır, karım beni yönlerdi diye. Eğer eşiniz dediğim dedik biriyse alttan alta işleyeceksiniz onu. Bunu cilveyle mi, bir gecelikle mi karşılamak, güzel bir yemekle mi, dolma sararak mı yaparsınız orasını bilemiyorum, sizin hayal gücümüze bırakıyorum. Sonra erkek döner 'Ne iyi akıl ettim bunu' der. Ben aslında bir hafta işlemişim ve hiç farkında varmazdı"
"Eşim Metin Serezli de aşırı rahat bir adamdı, beni sinir ederdi" diyen Nevra Serezli, "Yıllar önce Bodrum'da ormanda bir yangın çıkmıştı. Bizim evimize çok yakın bir noktada olunca telaşlandım ve tam üç bavul yaptım. 'Hadi gidelim' dedim Metin'e. Balkonda oturuyordu Metin de 'O daha gelene kadar... Sen bir kahve yapar mısın bana?" demişti. Ben de arabama binip gittim. Sonra yangın söndü tabi ama Metin balkonda oturdu" ifadelerini kullandı.
HANGİ İSİMLERİ BEĞENİYOR?
Serezli Gupse Özay ve Yasemin Sakallıoğlu’nu beğendiğini belirten Serezli, "Kabiliyet olarak Gupse Özay’a hayranım. Gupse benim kafamda bir komedyen. Durum komedisi yaratıyor ve inandığı için role biraz kalın çizgili bir tipleme de yapsa o kadar inanarak oynuyor ki inandırıcı kılıyor. Yasemin Sakallıoğlu da çok yaratıcı biri. Yaratıcı olmaya ve güzel, yeni şeyler yapmaya her zaman varım. Kolay gülmeye karşıyım ben" dedi.
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