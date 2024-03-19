Nevra Serezli: Çoğu kadın istediğini erkeğine yaptırır

Usta sanatçı Nevra Serezli, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Serezli, Metin Serezli ile 45 yıl süren mutlu evliliği hakkında konuştu. İlişkiler hakkında tavsiye veren Serezli şu ifadeleri kullandı:



"Uzun ve güzel bir ilişki için birinci ve en önemli kural ne olursa olsun yatağa küs girmemek. Sen kabahatliysen özür diyeceksin. Çoğu kez ben kabahatli değilimdir ama ben gider özür dilerdim. Ben bir kadının isterse erkeğine her şeyi yaptırabileceğine inanıyorum. Çoğu kadın istediğini erkeğine yaptırır. Bazı erkek de bundan hoşlanır, karım beni yönlerdi diye. Eğer eşiniz dediğim dedik biriyse alttan alta işleyeceksiniz onu. Bunu cilveyle mi, bir gecelikle mi karşılamak, güzel bir yemekle mi, dolma sararak mı yaparsınız orasını bilemiyorum, sizin hayal gücümüze bırakıyorum. Sonra erkek döner 'Ne iyi akıl ettim bunu' der. Ben aslında bir hafta işlemişim ve hiç farkında varmazdı"