NTV'de Empati programına katılan Nazan Kesal: Ercan’a ilk görüşte aşık oldum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Nazan Kesal’ı konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu; Kesal, yaşanmış hikayelerle empati kurdu.



Yaşanmış hikayesini anlatmaya başlamadan önce Taylan'ın “Sence masumiyet nedir? Bize nasıl tanımlarsın?” sorusuna Nazan Kesal şöyle yanıt verdi:

“Dünyanın kirlenmişliğine hiç bir şekilde yaklaşmamış, çocuksu ve saf. İnsan için ütopik bir kavram aslında. Yitirdiğimiz ve artık yakalayamayacağımız bir kavram.”



Kendi hikayesini anlatırken, “Gençlik yıllarımda Manisa’dan İstanbul’a ilk geldiğimde zorluklar yaşadım. Kasabadan büyük şehire geldiğimde iki yıl bocaladım" ifadesini kullanan Kesal, ailesinin mesleğinde kendisini desteklediğini söyledi.



"BAŞKA DİLLERDEKİ SİNEMA FİLMLERİNDE OYNAMAK İSTERDİM"

"Benim babam oyuncu olmak istermiş. Yıllar önce bir yarışmaya fotoğraflarını göndermiş ve oradan derecede almış" diyen Kesal, "O zaman hacı dedemin ayakkabıcı dükkanı olduğu için ayakkabıları kim tamir edecek düşüncesi ile babamı göndermemiş. Babamı göndermemiş ama iki amcam da opera sanatçısı olmuş" diye anlattı.



Programda, yaşanmış bir hikaye ile empati kurduktan sonra Taylan'ın “Senin hayatında yeniden başladığın bir dönem var mı?” sorusuna Kesal şöyle yanıt verdi:



“Kendi hayal ettiğim yolculuğa çıkmak beni yeniden doğurdu diyebilirim.”



Taylan'ın “Olmak istediğin yerde misin sence?” sorusuna Kesal, “Başka dillerde sinema filmlerinde oynamak isterdim" diye yanıt verdi.



"İlk görüşte aşka inanır mısınız? Eşin Ercan’a ilk görüşte mi aşık oldun?” sorusuna Kesal, “Ercan’a ilk görüşte aşık oldum. Bizi dost olmaya, eş olmaya iten bir aura vardı. Ercan’ı görür görmez 'İşte bu' demiştim" şeklinde karşılık verdi.