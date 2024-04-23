Nuri Alço'dan sevindiren haber! "Terk etmedi sevdan beni"

Eskişehirli usta oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, daha sonra ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kalp pili takılan Nuri Alço taburcu oldu.

Burcu Alço, eşinin bir karesini paylaşarak "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" notunu düştü.