Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır: Hoşgeldin yeni yaş!

Oyuncu paylaşımına "Hoşgeldin yeni yaş! Çözebilmiş değilim tabii ki ama bildiğim şey mutlu olduğun işi yap, etrafını sevdiklerinle doldur, sağduyulu ol, fark et etrafını, hisset, empati kur, yargıyı bir kenara bırak ve yaşa…" notunu düştü.

GÖKÇE BAHADIR'IN BİLİNMEYENLERİ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Ömer, 6 Kasım'da 30. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunun kesinleşmesi ve Ömer-Gamze arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. İşte Ömer'in yeni bölümünde yaşananlar...

