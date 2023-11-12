Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır: Hoşgeldin yeni yaş!

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır sosyal medya hesabından 42. yaşına özel yeni bir paylaşım yaptı.
Oyuncu paylaşımına "Hoşgeldin yeni yaş! Çözebilmiş değilim tabii ki ama bildiğim şey mutlu olduğun işi yap, etrafını sevdiklerinle doldur, sağduyulu ol, fark et etrafını, hisset, empati kur, yargıyı bir kenara bırak ve yaşa…" notunu düştü.
GÖKÇE BAHADIR'IN BİLİNMEYENLERİ
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Star TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Ömer, 6 Kasım'da 30. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunun kesinleşmesi ve Ömer-Gamze arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. İşte Ömer'in yeni bölümünde yaşananlar...
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