Oyuncu Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'da son yolcuğuna uğurlandı. Seda Fettahoğlu için Tirebolu ilçesindeki Merkez Yeniköy Camisi'nde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Fettahoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Domaçlı köyündeki aile kabristanlığında defnedildi. 44 yaşındaki oyuncu başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu.
PARKTA ÖLÜ BULUNDU
Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan oyuncu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunmuştu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi bulunduğunu yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu.
Oyuncunun vefat haberini İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.
Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yanında, Seda Fettahoğlu adına bulundurma ruhsatlı tabanca, şarjörde 7 mermi ve yerde bir adet boş kovan bulundu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu'nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Bu arada oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, "Yaşamı sev bedeni koru" notu dikkat çekti.
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