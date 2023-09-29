Oyuncu Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncunun vefat haberini İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yanında, Seda Fettahoğlu adına bulundurma ruhsatlı tabanca, şarjörde 7 mermi ve yerde bir adet boş kovan bulundu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.



SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI



Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu'nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Bu arada oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, "Yaşamı sev bedeni koru" notu dikkat çekti.