Özge Özpirinçci'den Alina Boz-Umut Evirgen paylaşımı

Oyuncu Özge Özpirinçci, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, Alina Boz ve Umut Evirgen'i fotoğraflayıp takipçileriyle paylaştı.

Özge Özpirinçci'den Alina Boz-Umut Evirgen paylaşımı

Uzun süre sonra "Sandık Kokusu" dizisiyle ekranlara dönen Özge Özpirinçci, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti ve Umut Evirgen-Alina Boz ikillisiyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Özge Özpirinçci, Alina Boz ile Umut Evirgen'i fotoğraflayıp takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.

Özge Özpirinçci'den Alina Boz-Umut Evirgen paylaşımı - 1

Öte yandan Alina Boz ile aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle 2 Aralık 'ta hayatını birleştiren Umut Evirgen'in nikah şahitliğini Özge Özpirinçci ve Fatih Terim üstlenmişti.

Saç rengini açtıran Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Saç rengini açtıran Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

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