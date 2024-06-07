Özge Özpirinçci'den Alina Boz-Umut Evirgen paylaşımı

Uzun süre sonra "Sandık Kokusu" dizisiyle ekranlara dönen Özge Özpirinçci, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti ve Umut Evirgen-Alina Boz ikillisiyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Özge Özpirinçci, Alina Boz ile Umut Evirgen'i fotoğraflayıp takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.