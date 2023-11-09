Perihan Savaş'tan Yılmaz Zafer'e: Yaşadığımız sürece bizimlesin

Usta oyuncu Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü ismin notu, takipçilerini duygulandırdı.

Perihan Savaş'tan Yılmaz Zafer'e: Yaşadığımız sürece bizimlesin

Şimdilerde "Dilek Taşı" adlı dizide boy gösteren Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Savaş adını verdikleri bir oğlu olmuştu.

Ancak Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetmişti.

Perihan Savaş'tan Yılmaz Zafer'e: Yaşadığımız sürece bizimlesin - 1

"ADAMIM" DİYE SESLENDİ

Savaş, eşini 28'inci ölüm yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından Yılmaz Zafer ile pozlarını paylaşan usta oyuncu, "Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…" ifadelerini kullandı.

Perihan Savaş'tan Yılmaz Zafer'e: Yaşadığımız sürece bizimlesin - 2
Perihan Savaş'tan kına gecesinde gelini Melis Ketenci'ye altın

Perihan Savaş'tan kına gecesinde gelini Melis Ketenci'ye altın

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OĞULLARI EVLENDİ

Öte yandan Perihan Savaş-Yılmaz Zafer çiftinin oğulları Savaş Zafer, 21 Ocak 2023 tarihinde Melis Ketenci ile dünyaevine girdi.

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