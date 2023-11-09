Perihan Savaş'tan Yılmaz Zafer'e: Yaşadığımız sürece bizimlesin

Şimdilerde "Dilek Taşı" adlı dizide boy gösteren Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Savaş adını verdikleri bir oğlu olmuştu.

Ancak Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetmişti.