Prens Harry ve Meghan Markle'dan iki yeni Netflix dizisi

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle iki yeni Netflix programının yapımcılığını üstleniyor.

Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix tarafından yapılan açıklamada, çiftin yemek pişirmeye ve ABD polo şampiyonasına odaklanacak iki yeni Netflix dizisinin yapımcılığını üstleneceği duyuruldu.



Projeler, Netflix ile 2020 yılında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınan çiftin kurduğu Archewell Productions arasındaki bir anlaşma kapsamında üretilecek. İlk yeni dizi yemek pişirme, bahçe işleri, eğlence ve arkadaşlık konularına odaklanacak.



İkinci dizi Florida'daki ABD Açık Polo Şampiyonasını ve polo endüstrisinin sosyal ortamını takip edecek.



Netflix, her iki dizinin de yapım aşamasında olduğunu ve isimlerinin ve yayın tarihlerinin "önümüzdeki aylarda" açıklanacağını söyledi.



Çift daha önce 2022 yılında Netflix'te yayınlanan "Harry & Meghan" adında bir belgesel çekmişti.