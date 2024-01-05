Prens Harry'e ölüm çağrısında bulunan iki kişiye hapis cezası

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) dün yaptığı açıklamada, Londralı Christopher Gibbons (40) ve Tyrone Patten-Walsh (36) isimli iki Nazi sempatizanı podcast yayıncısının dinleyicilere ırkçı, antisemitik, İslamofobik, homofobik ve kadın düşmanı görüşleri teşvik etmeleri sebebiyle toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını açıkladı.

Gibbons 8 yıla, Patten-Walsh ise 7 yıl hapis cezası aldı. MET, 2021’in Mayıs ayında gözaltına alınan ikilinin 7 Temmuz 2023’de görülen mahkemede tüm suçlamalardan hüküm giydiklerini dünkü duruşmada ise, 'terörist yayınları yayma suçundan ve terörizm yasasını ihlal etme suçundan' hapis cezalarının açıklandığını belirtti.