Prenses Diana'nın mücevherleri açık artırmaya çıkıyor

Prenses Diana, zarafeti, yardımseverliği ve halka yakın duruşuyla sadece İngilizlerin değil tüm dünyanın kalbinde taht kurdu, halkın prensesi olarak anıldı. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de hala unutulmadı.



İngiliz halkının kalbinde ayrı bir yere sahip olan Galler Prensesi Diana bugünlerde yeniden gündemde. Nedeniyse 27 Haziran'da New York'ta düzenlenecek bir açık artırma.



Prenses Diana'nın ölmeden önce katıldığı son etkinlikte taktığı mücevher takımı, açık artırmada satılacak.



Diana, bu müceverlerle Haziran 1997'de Londra'da Kuğu Gölü'nün galasına katılmıştı.



New York'ta düzenlenecek açık artırmada kolye ve küpelerin yüksek fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Diana'nın satışa çıkan ilk mücevheri için 5 milyondan 15 milyon dolara kadar alıcı bulunabileceği tahmin ediliyor. Diana, tasarımına katkı sağladığı mücevher takımını etkinlikten sonra üretici firmaya iade etmişti. Küpelerin tasarımının tam olarak tamamlanmaması nedeniyle diana'nın takımı iade ettiği belirtiliyor.

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