Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılmak üzere hazırlandı. Kazak, 40 bin - 70 bin sterlin (1,3 milyon - 2,4 milyon TL) satış tahmini ile açık artırmaya sunulacak.

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Evi'nde, 'nın ünlü koyunlu kazağı sergilenecek. Kazak, açık artırma usulü satılmak üzere hazırlandı. Kazak, 40 bin - 70 bin sterlin (1,3 milyon - 2,4 milyon TL) satış tahmini ile açık artırmaya sunulacak.

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada - 1

Prenses Diana'nın basın sekreteri Joanna Osborne'un, koyunlu kazakla ilgili Oliver Everett'e yazdığı özel mektup da müzayede evinde sergileniyor.

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada - 2
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