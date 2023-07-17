Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde, Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı sergilenecek. Kazak, açık artırma usulü satılmak üzere hazırlandı. Kazak, 40 bin - 70 bin sterlin (1,3 milyon - 2,4 milyon TL) satış tahmini ile açık artırmaya sunulacak.

Prenses Diana'nın basın sekreteri Joanna Osborne'un, koyunlu kazakla ilgili Oliver Everett'e yazdığı özel mektup da müzayede evinde sergileniyor. Prenses Diana'yı hatırlatan olay | Prens Harry ve Meghan Markle ölümden döndü Haberi Görüntüle