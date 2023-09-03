Prenses Diana'nın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Kız çocuğu olmasını istiyordu

Prenses'in annesi ise Kral'a "Normal bir çocuğunuz olduğu için şanslı hissetmelisiniz" diyor. Bir başka ses kaydında ise Prenses evliliğinden "Yetişkin olmuştuk. Anaokulu öğretmeni Diana. Her şey çok gülünçtü" sözleriyle bahsediyor.



Kral Charles ile Prenses Diana 1981 yılında dünyaevine girmişti.

ELBİSELERİ AÇIK ARTIRMADA Öte yandan Prenses Diana'nın üç elbisesi ABD'nin Beverly Hills kentinde düzenlenecek açık artırmada satılacak. 6-8 Eylül'de düzenlenecek açık artırmada satılacak elbiselerden biri, Prenses Diana'nın 1991'de "Hot Shots" filminin Londra'daki prömiyerinde giydiği elbise. Müzaeyede evi yetkilileri, Diana'nın kıyafetlerinin günümüzde de ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.



Müzayede yöneticisi Martin Nolan, "Diana büyülü bir kadındı. O aynı zamanda İngiltere'nin gelecekteki kralının annesi, dolasıyla satın alınacak parçaların gelecekte kazanacağı değeri bilmek önemli" dedi.