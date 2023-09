Prenses Diana'nın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Kız çocuğu olmasını istiyordu

Eski Galler Prensesi Diana, ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de hala unutulmadı. Prenses'in Kral Charles ve oğlu Prens Harry hakkında konuştuğu ses kayıtları ortaya çıktı. 1990'lı yıllarda yazar Andrew Morton'a teslim edilen ses kayıtlarında Prenses, eşi Kral Charles'ın kız çocuk isteğinden bahsediyor.

1997 yılında trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybeden Prenses'in ilk kez yayınlanacak olan ses kayıtları “Diana: The Rest of Her Story" adlı belgeselde yer alacak.