Reynmen'e tehdit ve hakaret davasında beraat

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Bunun üzerine Bali savcılığa şikayette bulunmuş, Aktaş hakkında Bali'ye yönelik ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Aktaş ve müşteki Bali'nin avukatları hazır bulundu.



"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ’’



Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki Bali’nin avukatı, ‘’Aynı paylaşım nedeniyle müştekisinin Ece Erken olduğu dosyada mahkumiyet kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın şikayetine ilişkin de takipsizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz’’ dedi.



"MÜŞTEKİLERİN BEYANLARINA KARŞILIK SÖYLENMİŞ SÖZLERDİR’’



Sanık Aktaş’ın avukatı ise ‘’Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple ‘tehdit’ suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim’’ ifadelerini kullandı.



REYNMEN’İN BERAATINA HÜKMEDİLDİ



Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Aktaş’ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını belirttiği ve bunu ‘tehdit’ amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.