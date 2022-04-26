Şahan Gökbakar: Mutlu oldum, ne güzel

Bunun üzerine Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Tortum Şelalesi'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Tortum Şelalesi gürül gürül. Yalana itibar etmeyin gerçeğe itibar edin. Tortum Şelalesi kurudu gibi dezenformasyon yapanlar gelip görsünler. Hepsi yalan işte bu gerçek” ifadelerine yer verdi.

Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi 15 Şubat tarihinde tadilat nedeniyle susuz kaldı.

TÜRKİYE VE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK, DÜNYANIN 3. BÜYÜK ŞELALESİ

Tortum Şelalesinin susuz kaldığını iddia edenlere tepki gösteren Aktoprak, yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın 3. büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi'ndeyiz. Küresel ısınma ve yağışların azalmasından kaynaklanan debisinin azaldığı vaki olmuştur. Ama şelalenin kuruduğunu tarih yazmamıştır. Özellikle yağışların artması ve karların erimesiyle şelalemiz şuan ki görünümünü almıştır. Tortum Şelalesi gürül gürül akıyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Tortum şelalesi kurudu gibi sosyal mecralardan algı yapanları buraya davet ediyorum. Gerçeği bilmeden yalan haber üzerine değerlendirmede bulunursanız yanlış yaparsınız. Herkesi Erzurum Uzundere ilçesine bekliyorum“ dedi.

Gökbakar son yaptığı paylaşımda ise, "Paylaşımım üzerine onlarca insan 'Evet fotoğraf doğru, bir dönem kurudu' dedi. 'Sonra tepkiler oldu, su yine verildi' dediler. Şimdi biri video koymuş gürül gürül. Mutlu oldum! Ne güzel! Hep böyle aksın" dedi.