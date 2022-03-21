Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar (41), seri filmi olan ‘Recep İvedik’in 7'ncisi için hazırlıklara başladı.



Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı.

Komedyen, videoyu "Geliyor gelmekte olan, Recep geliyor" notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncu, senaryosunu yazmaya başladığı 'Recep İvedik 7' filmi hakkında duyurusunu, bilgisayar ekranını göstererek yaptı.

İŞTE GÖKBAKAR'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...