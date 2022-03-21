Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu Recep İvedik serisinin 7. filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Haberler 21.03.2022 - 11:48 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 12:15

Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı

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Ünlü oyuncu ve komedyen  (41), seri filmi olan ‘Recep İvedik’in 7'ncisi için hazırlıklara başladı. 

Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı. 

Komedyen, videoyu "Geliyor gelmekte olan, Recep geliyor" notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncu, senaryosunu yazmaya başladığı 'Recep İvedik 7' filmi hakkında duyurusunu, bilgisayar ekranını göstererek yaptı.

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