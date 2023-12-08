Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel'den set pozları

Star TV'nin sevilen dizisi "Sakla Beni"de "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, setten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel'den set pozları

Perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan ""nin başrollerinde Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek yer alıyor.

Çocukluktan bu yana beraber büyüyen Naz, İncila ve Mete'nin hikayesinin anlatıldığı dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel'den set pozları - 1

"BABA-KIZ"

İlk olarak rol arkadaşları Asude Kalebek (Naz) ve Kamil Güler'i (İzzet) fotoğraflayan Cemre Baysel,  paylaşımına "Baba-kız" notunu düştü.

Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel'den set pozları - 2

"KONT ZİYA'NIN ASKERLERİYİZ"

Ardından Sakla Beni'de Tamer Levent'in canlandırdığı Kont Ziya karakterine gönderme yapan Baysel, kadın rol arkadaşlarıyla pozunda ise "Kont Ziya'nın askerleriyiz" ifadelerini kullandı.

Bu kareleri dizinin Naz'ı Asude Kalebek de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

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