Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel'den set pozları

Perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan "Sakla Beni"nin başrollerinde Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek yer alıyor.
Çocukluktan bu yana beraber büyüyen Naz, İncila ve Mete'nin hikayesinin anlatıldığı dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşıyor.
"BABA-KIZ"
İlk olarak rol arkadaşları Asude Kalebek (Naz) ve Kamil Güler'i (İzzet) fotoğraflayan Cemre Baysel, paylaşımına "Baba-kız" notunu düştü.
"KONT ZİYA'NIN ASKERLERİYİZ"
Ardından Sakla Beni'de Tamer Levent'in canlandırdığı Kont Ziya karakterine gönderme yapan Baysel, kadın rol arkadaşlarıyla pozunda ise "Kont Ziya'nın askerleriyiz" ifadelerini kullandı.
Bu kareleri dizinin Naz'ı Asude Kalebek de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
7 Aralık Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sakla Beni'de Naz ile evlense de İncila'dan vazgeçemeyen Mete'nin onu durdurmaya çalışması damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...
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