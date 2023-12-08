Sakla Beni dizisinin İncila'sı Cemre Baysel'den set pozları

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

7 Aralık Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sakla Beni'de Naz ile evlense de İncila'dan vazgeçemeyen Mete'nin onu durdurmaya çalışması damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...