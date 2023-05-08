Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşandı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı

ve 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak kararı aldıklarını duyurmuştu. Koç ve Özdemir çiftinin boşanma davası saat 14.00'te Adalar Aile Mahkemesi'nde başladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri bir seneyi geçmediği için dava çekişmeli boşanma davası olarak görüldü. Duruşmaya Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir katılırken, avukatları hazır bulundu. 

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı - 1

Duruşmada tanık olarak Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış dinlendi. Yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme Koç ve Özdemir'in boşanmalarına karar verdi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı - 2

Duruşma sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Oğuzhan Koç anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi.

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması

Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan sosyal medya anlaşması

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