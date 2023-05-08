Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir boşandı

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Koç ve Özdemir çiftinin boşanma davası saat 14.00'te Adalar Aile Mahkemesi'nde başladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri bir seneyi geçmediği için dava çekişmeli boşanma davası olarak görüldü. Duruşmaya Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir katılırken, avukatları hazır bulundu.