Şaşırtan benzerlik: Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı

96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'ta gerçekleşti. Birbirinden iddialı yapımların ödül için yarıştığı geceye Oppenheimer damga vurdu.

"Dolunay Katilleri" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisindeki adaylardan biri olan Lily Gladstone görenler Gupse Özay zannetti.