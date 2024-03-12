Şaşırtan benzerlik: Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı

96'ncı Oscar Ödülleri'nin Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen ödül töreninde katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay sandı. Özay da bu benzerliği sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

Şaşırtan benzerlik: Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı

96. Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'ta gerçekleşti. Birbirinden iddialı yapımların ödül için yarıştığı geceye Oppenheimer damga vurdu.

"Dolunay Katilleri" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisindeki adaylardan biri olan Lily Gladstone görenler Gupse Özay zannetti.

Şaşırtan benzerlik: Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı - 1

"OSCAR ALAMADIM AMA..."

Bu benzerliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ti'ye alan Gupse Özay, Gladstone'un fotoğrafını "Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma'yı tebrik ediyorum" notuyla paylaştı.

Şaşırtan benzerlik: Lily Gladstone'u gören Gupse Özay sandı - 2

Öte yandan Lily Gladstone, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü; "Poor Things" filmindeki performansıyla Emma Stone'a kaptırdı. Gladstone, Emme Stone'un ödülünü alırken yaptığı konuşmada kendisini anmasıyla duygulandı.

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