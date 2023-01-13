Serdar Ortaç'tan sağlık durumu açıklaması: Sol bacağım tamamen gitti

Ünlü popçu Serdar Ortaç, TRT1 ekranlarında Alişan'ın sunduğu 'Alişan ile Hayata Gülümse' programına konuk oldu. MS hastası olan Ortaç, sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU HASTALIK HİÇ GEÇMEYECEK Mİ?"

"Sol bacağım tamamen gitti" diyen Serdar Ortaç, bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Ardından Serdar Ortaç'ın doktoru Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman canlı yayına bağlandı. Ortaç, doktoruna "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?" diye sordu.



Doktor, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceği belirtti.



"SENİN GİBİ YÜRÜYÜP KOŞMAK İSTERDİM"



Meslektaşı Alişan'a "Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim" diyen Serdar Ortaç, Alişan’ı duygulandırdı.

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MS HASTALIĞI NEDİR?



MS (Multipl Skleroz) hastalığı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Multipl Skleroz hastalığı genellikle 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar.